Al via l’incontro “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione” di Pro Vita & Famiglia

Febbraio 19, 2024

Your browser does not support the video tag.

Si è svolto a Città di Castello a Perugia, presso la Sala Rossi Monti della Biblioteca Carducci, l’evento organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus e da Persona&Persone, intitolato “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione”, dove si è discusso sul tema.