Maggio 29, 2023

Ampliare e facilitare l’accesso ai servizi sanitari nei confronti delle persone con particolari fragilità, favorendo l’inclusione sociale e il diritto alla salute. È questo l’obiettivo del ‘progetto San Bartolomeo’, lanciato dall’ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Deloitte e Fondazione Deloitte.