Giugno 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Sul fronte digitale abbiamo trovato la nostra nuova vita dal punto di vista comunicativo perché il 71% dei nostri atleti tesserati è under 20. Parlare, quindi, attraverso i media e la comunicazione digitale è stata la nostra strada prioritaria.” Così Matteo Aldamonte, Media Manager FIGH Federazione Italiana Handball, al We Make Future di Rimini, la fiera del futuro digitale.