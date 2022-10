Alessandro Leo: “Intelligenza artificiale velocizza sistema sanitario”

Ottobre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sono diverse le novità in tema di intelligenza artificiale che Philips ha portato a Roma, nel corso del 50esimo congresso nazionale della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm). Infatti, l’intelligenza artificiale si ritaglia sempre più uno spazio fondamentale in ambito sanitario perché consente di sfruttare tutti i big data che si hanno a disposizione a livello globale e velocizza l’esame e permette una maggiore accuratezza delle immagini. Alessandro Leo, Business manager Philips Italia, Israele e Grecia