Luglio 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per Alex Schwazer il suo sogno olimpico potrebbe diventare realtà. Squalificato per doping per 8 anni, la sua pena scade il 7 luglio 2024, ma ora potrebbe essere ridotta. Questo perché il campione olimpico della 50km di Pechino 2008 ha collaborato con l’Aiu (Athletics Integry Unit, la nuova federazione mondiale dell’atletica) per svelare un caso di violazione delle norme antidoping.