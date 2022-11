Novembre 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Con un investimento da 15 milioni di euro per la messa a punto di più di 1050 metri quadrati di nuovi laboratori, è stato inaugurato, ad Alanno in provincia di Pescara, il nuovo ‘Reparto Sterile 4’ di Alfasigma: uno stabilimento di produzione all’avanguardia nel panorama farmaceutico italiano e internazionale.