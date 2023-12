Alfonsi: “Potenziamo i centri di raccolta per incentivare a non usare solo i cassonetti sotto casa”

Dicembre 5, 2023

“Il piano dell’AMA s’inserisce nel progetto di efficientamento dell’azienda nei periodi di maggiore produzione dei rifiuti, che siano carta, cartone a Natale o foglie all’inizio dell’autunno. Questo piano prevede un rafforzamento sulle utenze non domestiche che hanno grande produzione di cartone. Quindi, ci sarà il doppio passaggio per carta e cartone e quello giornaliero per la plastica. 50 punti di raccolta nei centri AMA dove le famiglie possono conferire gli imballaggi dei loro regali di carta, cartone, proprio per incentivare un uso che non è solo quello del cassonetto sotto casa”. Lo ha detto Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma, oggi in Campidoglio, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano operativo di AMA per le festività natalizie.