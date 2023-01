Gennaio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

”Cospito è stato trasferito ieri nel carcere di Opera, ma questo non ha cambiato assolutamente il regime carcerario del detenuto”. E’ quanto ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ”La scelta” di trasferire Cospito ”è stata fatta perché il carcere di Opera ha la struttura sanitaria più efficiente tra le carceri di Italia”, ha spiegato Tajani.