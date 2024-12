Alimentazione, curatrice Bertini: “Ripercorriamo storia di Nutella e Ferrero con tocco di creatività”

19 Dicembre 2024

“Ripercorriamo la storia di Nutella, ma anche alcuni momenti salienti della Ferrero, quindi abbiamo deciso di inserire anche vecchie pubblicità e spot, avendo anche un’attenzione per la creatività: il pubblico, infatti, non solo è invitato a guardare, ma anche a interagire con lo spazio e poter lasciare una traccia, scrivendo dei messaggi che Nutella raccoglierà”. Così Chiara Bertini, ufficio curatoriale Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e curatrice della mostra, in occasione dell’anteprima stampa relativa alla mostra ‘joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni’, svoltasi al Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.