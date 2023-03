Marzo 23, 2023

Con la direttiva Green Claims, in arrivo dall’Ue nuove e più severe regole per gli alimenti biologici ed ecosostenibili. Le aziende dovranno offrire prove scientifiche riconosciute per garantire la veridicità delle etichette ‘eco’, ‘bio’ o a ‘ridotta impronta climatica’. Secondo l’Ue, infatti, il 53,3% delle dichiarazioni ‘green’ sui prodotti di aziende esaminate è risultato vago, fuorviante o infondato.