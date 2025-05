Alimenti, Steri (Danone Italia): “Salute e gusto guidano le scelte dei consumatori dell’ultrafresco”

8 Maggio 2025

“Abbiamo realizzato uno studio per capire i comportamenti dei consumatori dell’ultrafresco. Una categoria che ha grandi possibilità di crescita, in Francia ad esempio si registra il doppio di consumo pro-capite”. Sono le parole di Yoann Steri, digital & data director di Danone Italia, all’evento ‘Yogurt: l’elisir per un futuro in salute’ durante il quale è stato illustrato lo studio della categoria dell’ultrafresco, realizzato da Danone Italia in collaborazione con Circana, Kantar, SKIM, e YouGov e sono state presentate alcune novità di casa Danone: Danone Skyr, la formula rinnovata di HiPro, Actimel Tripla Azione, Activia Fibre e Activia Kefir al cucchiaio