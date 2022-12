Dicembre 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione della seconda giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Guido Grimaldi, presidente di Alis, ha presentato le sue considerazioni al termine dell’evento che che si è svolto nell’arco di due giorni presso la sede dell’associazione.