Alla Lum di Bari il convegno “Abitare il futuro”. Bagnoli (Università Ca’ Foscari): “Oggi serve ripensare gli spazi fisici e quelli virtuali insieme alle relazioni sociali”

16 Maggio 2025

“Nel convegno si parla di futuro, e non credo possa spiegare il perché, stante il contesto che stiamo vivendo. A questo punto avevamo ragionato su quale potesse essere la parola da avvicinare al futuro e abbiamo immaginato la parola abitare. Abitare deriva dal latino habere, che fondamentalmente significa continuare ad avere. Quindi un po’ il tema è continuare ad avere il futuro”. A dirlo è Carlo Bagnoli, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, oggi durante l’edizione annuale dello Strategy Innovation Forum (SIF) Bari, l’evento organizzato all’interno dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro” a Casamassima (Ba), che riunisce imprenditori, manager, professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali per creare e diffondere conoscenza sull’innovazione strategica. A margine del convegno, che ha come tema principale “Abitare il futuro”, Bagnoli, che è il fondatore e direttore di SIF e Strategy Innovation, ha rimarcato come si sia cercato di capire “quali sono le possibilità per continuare ad avere il futuro guardando le derivazioni della parola di abitare. Quindi da un concetto di abitabilità del nostro e degli altri pianeti, a un concetto di abitante del nostro territorio. Fino a un concetto di abitanza che parla di relazioni sociali ma anche di abitacolo, che sarà in qualche modo ripensati attraverso le guide autonome, per arrivare a tematiche quali le abitudini, quindi i nostri comportamenti, piuttosto gli abiti che andremo ad indossare e che magari ci permetteranno di non farci rintracciare dalle telecamere che saranno progressivamente disseminate sul territorio. Quindi – ha concluso – un ripensamento fondamentale sia della fisicità, degli spazi fisici, sia degli spazi virtuali, delle relazioni sociali che in qualche modo caratterizzano le imprese, le famiglie e le istituzioni in generale”.