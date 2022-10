Ottobre 25, 2022

Sono circa 900mila le aziende e 3 milioni e mezzo i lavoratori a rischio. E’ l’allarme lanciato da Confartigianato. “Il settore in Italia versa in una situazione drammatica”, afferma il presidente Marco Granelli che chiede al nuovo governo interventi a misura di artigiani e piccole e medie imprese.