Allarme siccità al Centro-Sud: “Tra tre settimane niente acqua per i campi”

26 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Tra tre settimane non ci sarà più acqua per l’agricoltura nel Centrosud”. E’ l’allarme lanciato dall’Anbi, l’associazione dei consorzi di bacino, nel suo bollettino settimanale sulla situazione delle risorse idriche in Italia. Il report descrive una situazione particolarmente grave per Puglia, Abruzzo e Sicilia, dove gli invasi sono quasi vuoti, ma grave anche in Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania e Lazio.