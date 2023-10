Allarme terrorismo, Italia e altri 8 Paesi Ue sospendono Schengen

Ottobre 19, 2023

La minaccia terroristica e la crisi in Medio Oriente scuotono l’Unione Europea portando 9 Paesi europei al temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere con la sospensione della libera circolazione prevista da Schengen. Oltre all’Italia con i confini sloveni, ci sono Austria, Germania, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia e Francia, che hanno riattivato i controlli su alcune loro frontiere. La misura verrà attuata da sabato 21 ottobre per un periodo di 10 giorni, prorogabili.