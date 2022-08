Agosto 12, 2022

E’ allarme a Zaporhizhzhia dopo gli attacchi degli ultimi giorni. L’appello a Russia e Ucraina dell’Onu, che chiede di “cessare tutte le attività militari nelle vicinanze della centrale nucleare”, resta inascoltato. Mosca intanto accusa Kiev, pronta la replica del presidente ucraino Zelensky.