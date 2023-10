Ottobre 16, 2023

Nelle celebrazioni per i 125 anni di Alleanza Assicurazioni ai Magazzini del Cotone di Genova: Laura Zaetta, Responsabile Tutela rischi di Alleanza, dichiara: “Per guardare al futuro siamo andati alla ricerca delle nostre radici. Un percorso che ci ha portati a redigere la ‘Carta della Qualità Distributiva’, una bussola che ci guida attraverso valori come l’ascolto, la preparazione, la chiarezza, la trasparenza”.