Ottobre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dalla ricerca The European House – Ambrosetti si è svolto un evento, in collaborazione con Axpo Italia e Calenia Energia, alla Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise (Caserta). Tema dell’incontro l’alleanza tra il pubblico ed il privato insieme per la legalità.