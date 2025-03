Allergie ai pollini, con crisi climatica durano 45 giorni in più

23 Marzo 2025

Con il riscaldamento globale, si allunga il periodo delle allergie ai pollini: 45 giorni in più di occhi rossi, naso che cola, starnuti e infiammazione. Sintomi che si prospettano più duraturi e peggiori per gli oltre 10 milioni di italiani allergici e in particolare per bambini asmatici, che in Italia sono 1 su 5, e per gli anziani con problemi respiratori che sono quasi altrettanti (il 17% degli over 65). Tra questi senior più fragili si rischia addirittura un raddoppio della mortalità, fino a un +116%.