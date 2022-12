All’Innovation Hub&Lab di Catania si progetta il futuro energetico sostenibile

Dicembre 2, 2022

Presso l’Innovation Hub&Lab di Catania si è tenuta un’edizione speciale del SIOS22 Sicilia Edition in collaborazione con Enel.

Si è trattato di un evento fisico organizzato da StartupItalia, partner di Enel Open Innovability®, durante il quale Innovatori, Startup, Mentor, Investitori, Vc Funds e Università si sono confrontati presentando uno spaccato di un territorio e di un ecosistema che guarda al futuro grazie a nuove tecnologie, investimenti e modelli di collaborazione.

Enel ha presentato progetti, iniziative, e l’impatto generato grazie alle collaborazioni sviluppate con startup italiane.

Si è trattato di condividere nuove sfide da affrontare per raggiungere

la libertà e l’indipendenza energetica dell’Italia. Infatti Enel Green Power ha presentato il Nexthy booster program, un programma di supporto alle start up early stage e SME attive nel campo dell’idrogeno verde, per accelerare lo sviluppo industriale delle tecnologie emergenti.

Abbiamo ascoltato Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel, ed il Ceo di Enel Green Power Salvatore Bernabei i quali ci hanno spiegato che per rispondere alle grandi sfide servono nuove soluzioni per capitalizzare e concretizzare il valore dell’innovazione e delle idee con investimenti su nuove tecnologie.