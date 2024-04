All’Italgas di Torino, due giorni di incontri per parlare di Clima, Ambiente ed Energia. Gallo, “Valutare tutte le soluzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati”

28 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

Esplorare tutte le soluzioni possibili per arrivare alla decarbonizzazione. Nella sede storica dell’Italgas a Torino, il CEO Italgas, Paolo Gallo ha ricordato come dal G7 in programma fino a martedi a Venaria Reale devono uscire soluzioni per un futuro più sostenibile. “Bisogna esplorare tutte le tecnologie, non si deve a priori metterne da parte qualcuna – ha affermato Gallo. “E’ chiaro che determinate tecnologie, ed è il caso del nucleare che noi non abbiamo, avranno certamente bisogno di più tempo per arrivare in Italia”. Per Gallo la diversificazione potrebbe essere una valida occasione di crescita: “le tecnologie vanno esplorate tutte perché è l’unico modo in cui si raggiungeranno gli obiettivi. Se uno vede solo una strada non raggiungerà gli obiettivi”. Gallo ha poi auspicato che dal G7 vengano ascoltate tutte le voci per valutare al meglio la soluzioni da considerare. “Mi aspetto che vengano sentite tutte le voci e che se faccia una sintesi. Noi cerchiamo di trovare sempre la soluzione ma per un problema così complesso come il sistema energetico non c’è la soluzione, c’è una molteplicità di soluzioni che devono essere applicate”. “L’obiettivo è quello di discutere in maniera aperta sulle varie tecnologie e sui vari percorsi per arrivare agli obiettivi – ha aggiunto Gallo – credo che bisogna essere aperti ad ascoltare tutti, gli argomenti di tutti perché solo andando a scegliere il meglio delle varie tecnologie potremmo arrivare a obiettivi di decarbonizzazione”.