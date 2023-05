Maggio 20, 2023

Allerta rossa anche domani nel bolognese e sulla Romagna. E’ quanto emerso dal punto sulla situazione, fatto oggi da Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, in viale Silvani in provincia di Bologna. Allerta rossa per criticità idrogeologica anche sull’alta collina romagnola e bolognese.