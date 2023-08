Alluvione Emilia Romagna, Figliuolo: “Firmata ordinanza per ristori ai Comuni”

Agosto 26, 2023

“Ho firmato l’ordinanza che a breve sarà pubblicata sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ e quindi avrà effetti operativi per i ristori ai Comuni e ai consorzi di bonifica. Parliamo di oltre 2.500 interventi per 289 milioni di euro: c’è il perimetro finanziario, c’è capienza, possiamo andare avanti. Poi, ci sono gli interventi del 2024 per altri 123 milioni, che la mia struttura è in grado di ristorare”. E’ quanto ha annunciato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione, intervenendo al Meeting di Rimini