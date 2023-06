Giugno 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Governo al lavoro per nuove misure di sostegno per le zone colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna. Tra queste, bonus auto e furgoni, incentivo di 5mila euro per l’acquisto di autoveicoli anche in leasing di un’auto o un veicolo commerciale euro 6, entro il 31 dicembre 2024.