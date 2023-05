Maggio 23, 2023

Oggi Consiglio dei ministri per lo stanziamento di fondi in favore dell’Emilia Romagna. Si parla, in totale, di un pacchetto iniziale da 300 milioni di euro per i danno causati dal maltempo. A Forlì controlli per rincaro ingiustificato di pale, guanti e stivali.