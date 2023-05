Maggio 30, 2023

Nelle ore drammatiche dell’alluvione è riuscito a salvare una famiglia utilizzando la sua canoa. Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, lo ha presentato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Emilia Romagna. “Grazie per il suo impegno, per quello che ha fatto e anche per l’inventiva” gli ha detto il Capo dello Stato.