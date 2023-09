Settembre 14, 2023

Le Nazioni Unite hanno annunciato lo stanziamento di dieci milioni di dollari di aiuti per la Libia, in seguito all’inondazione che potrebbe aver provocato la morte di 20mila persone solo a Derna, secondo i dati anticipati dal sindaco della città, Abdulmenam al-Ghaithi. Il compito più urgente è quello di prevenire la diffusione delle malattie, ha spiegato il coordinatore per gli aiuti, Martin Griffiths.