Alluvione Libia, devastazione uragano Daniel a Derna: oltre 5.200 morti

Settembre 12, 2023

Oltre 5.200 persone sono morte in seguito all’alluvione che ha colpito la Libia orientale, causando gravi inondazioni. A Derna sono anche crollate due dighe. Causa scatenante è stato l’uragano Daniel, che nei giorni scorsi si è abbattuto anche su Turchia e Grecia.

Il bilancio delle vittime a Derna nella Libia orientale ha “superato 5.200 morti”, annuncia un portavoce del ministero degli Interni libico del governo della Cirenaica in una dichiarazione rilasciata alla Tv panaraba Al Jazeera. Il portavoce sostiene che “l’assenza di mezzi avanzati per allertare i cittadini ha contribuito al disastro”. La Croce Rossa aveva parlato in precedenza di “diecimila persone” che risultano disperse nella regione della Libia orientale.