Settembre 15, 2023

Le Nazioni Unite hanno chiesto 67 milioni di euro per aiutare 250mila persone, colpite dalle inondazioni in Libia, che hanno provocato migliaia di vittime. “La portata della catastrofe causata dalle inondazioni è scioccante: interi quartieri sono stati cancellati dalla mappa e intere famiglie sono state spazzate via” ha dichiarato Martin Griffiths, direttore dell’Ufficio per gli Affari Umanitari.