Settembre 20, 2022

Nelle Marche si contano i danni dell’alluvione del 15 settembre scorso che ha causato 11 vittime, mentre si continuano a cercare i due dispersi che mancano all’appello. E proseguono anche le indagini. Per la procura di Ancona “on c’è stata un’allerta da parte della Regione Marche nei confronti dei Comuni”.