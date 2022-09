Settembre 19, 2022

Mentre vanno avanti le ricerche dei due dispersi, oggi potrebbero arrivare i primi indagati nell’inchiesta aperta dalla procura di Ancona sull’alluvione che ha colpito le Marche giovedì notte causando 11 morti, 50 feriti e 150 sfollati.

Il fascicolo è stato aperto già nella mattinata di venerdì.