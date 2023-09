Settembre 5, 2023

“Le nostre aziende conquistano i mercati di tutto il mondo, così il Salone è nel ranking più elevato delle manifestazioni internazionali nautiche”. Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova.