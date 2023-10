Alopecia areata per 118mila italiani, il 27 ottobre la Giornata nazionale

Ottobre 19, 2023

Si è svolta al Ministero della Salute, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato, la conferenza stampa di presentazione della Giornata nazionale della malattia rara che colpisce in Italia circa 118mila persone. L’Alopecia Day quest’anno si terrà il 27 ottobre che gode del completo appoggio di 26 ospedali italiani dove dermatologi e psicologi effettueranno gratuitamente screening e visite ai pazienti. L’incontro è stato promosso e coordinato da Aipaf Associazione italiana pazienti alopecia and friends in collaborazione cion Fb&Associati.