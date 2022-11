Alunni: “Preservare corporate heritage per tramandare sogno imprenditore ”

Novembre 21, 2022

A margine dell’incontro “A scuola d’industria tra passato, presente e futuro”, organizzato dal Gruppo Bracco e da Museimpresa, in occasione della XXI Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria e svoltosi presso il Teatrino di Fondazione Bracco a Milano, Antonio Alunni, presidente gruppo tecnico cultura di Confindustria, ha parlato di come sia possibile far appassionare i giovani alla cultura d’impresa semplicemente raccontandogliela, come ha fatto lo stesso Gruppo Bracco con il suo ‘Archivio storico digitale’.