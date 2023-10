Ottobre 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il ruolo della Sidemast nell’ambito dell’alopecia areata è su due fronti: da un lato educhiamo i nostri dermatologi all’utilizzo di questi farmaci con corsi e attività didattiche, dall’altra promuovere la ricerca dato che c’è tanto ancora da studiare”. Lo ha detto Giuseppe Argenziano, presidente Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, a margine della conferenza stampa per la Giornata nazionale dell’alopecia areata 2023.