Ottobre 3, 2022

Nella giornata d’apertura della decima edizione del Salone della CSR, la tregiorni milanese dedicata alla responsabilità sociale d’impresa e all’innovazione sociale, Massimo Alvaro, Amministratore delegato Italia DNV Business Assurance ha poi risposto alle domande dei cronisti riguardo le possibilità offerte dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza e l’importanza di applicare politiche che promuovano la parità di genere all’interno delle aziende.