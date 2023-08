Agosto 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sono passati sette anni dal terremoto di Amatrice e Accumoli che devastò il centro Italia. Una scossa di magnitudo 6.0 diede inizio a una scia sismica di mesi che colpì pesantemente l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria e il Lazio causando 303 vittime e danneggiando 340mila edifici. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “molto rimane da fare con risposte concrete e interventi efficaci”.