Luglio 6, 2022

Dal suo arrivo in Italia, Amazon ha creato più di 14.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 4.500 solo nel 2021 e continua ad assumere. È stata infatti recentemente annunciata infatti la creazione di altri 3.000 posti di lavoro entro la fine

del 2022. Si tratta di diverse tipologie di lavoro per persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità.