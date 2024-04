Amazon, in Piemonte il primo Innovation Lab d’Europa

11 Aprile 2024

Con un evento inaugurale d’eccezione, Amazon ha aperto le porte dell’Operations Innovation Lab, centro tecnologico in cui si sviluppano innovazioni che vengono poi implementate nei siti logistici dell’azienda a livello internazionale. L’inaugurazione del centro, con sede a Vercelli, è stata inoltre l’opportunità per Amazon per fare il punto sugli investimenti in tecnologia e su come l’introduzione dell’innovazione negli ambienti di lavoro abbia permesso la creazione di nuovi ruoli e nuove professioni, incentivando la crescita professionale e la formazione.