Ambiente, accordo Ue: vietati prodotti che distruggono foreste

Dicembre 7, 2022

Parlamento europeo e gli stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto oggi un accordo per vietare l’importazione nell’Ue di diversi prodotti come il cacao, il caffè o la soia quando questi contribuiscano alla deforestazione. Sono interessati anche l’olio di palma, il legno, la carne bovina e la gomma, oltre a diversi materiali associati (pelle, cioccolato, mobili, carta, carbone, ecc.). La loro importazione sarà vietata se questi prodotti provengono da terreni disboscati dopo il dicembre 2020, ha affermato il Parlamento europeo in una nota.