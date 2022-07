Ambiente, Alan Cappelli (Influencer): “Divulgare sostenibilità nella vita di tutti i giorni”

Luglio 28, 2022

L’obbiettivo è “divulgare la sostenibilità nella vita di tutti giorni. È importante ispirarsi tramite la narrazione cinematografica, però ci sono anche dei gesti quotidiani che ci ‘insegnano’ nella loro reiterazione. Non possiamo delegare tutto alle istituzioni o agli altri, se non facciamo tutti quanti la nostra parte il problema sarà molto difficile risolverlo”. A parlare è Alan Cappelli Goetz, attore e attivista ambientale, a margine del talk ‘Riflettori sull’ambiente’ che si è tenuto all’Isola Tiberina.