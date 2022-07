Ambiente, Alfonsi (Assessore): “A Roma 30 centri di raccolta e riuso dei rifiuti”

Luglio 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

“A Roma c’è il grande tema dei rifiuti. Dobbiamo capire che non tutto è rifiuto, anzi”. Per l’assessorato è importante sponsorizzare campagne di comunicazione, ma sta anche mettendo in campo 30 centri di raccolte e di riuso, in modo tale che i cittadini possono portare non solo gli ingombranti, ma anche tutto ciò che può prendere una seconda vita. Così Sabrina Alfonsi, Assessore all’Ambiente di Roma Capitale, parlando a margine del talk ‘Riflettori sull’ambiente’ che si è tenuto all’Isola Tiberina.