Ambiente, Graditi (Enea): “Con Assogasliquidi puntiamo a decarbonizzazione trasporti”

Novembre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il protocollo d’intesa tra Assogasliquidi e ENEA ha come obiettivo quello di attivare iniziative comuni che guardano la ricerca con il fine di industrializzare delle soluzioni per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti. Servono incentivi per lo sviluppo di queste nuove tecnologie e l’accordo punta a mettere a sistema conoscenze diverse tra chi fa i prodotti e chi conosce il mercato”. Così il direttore generale di ENEA, Giorgio Graditi, a margine del suo intervento al tavolo di discussione ‘Liquid gas supporting decarbonisation’, tenutosi nel convegno annuale ‘LPG Week’ che si sta tenendo a Roma presso il centro congressi La Nuvola.