Ambiente, inaugurato nel Porto Turistico di Roma un nuovo punto di raccolta di oli minerali usati

Giugno 27, 2022

E’ stato inaugurato all’interno del Porto Turistico di Roma, il punto di raccolta degli oli minerali usati del CONOU. L’iniziativa tenutasi ad Ostia è inserita nella campagna itinerante di sensibilizzazione dal claim ‘Lasciamo al futuro un mare vivo e pulito’. Promossa dal Consorzio Nazionale degli Oli Usati, in collaborazione con Marevivo e Assonat, questa vedrà coinvolti altri porti italiani. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il Comune e il Porto Turistico di Roma. Un evento utile promuovere la consapevolezza ambientale dei cittadini sui rischi di inquinamento che possono derivare da un improprio smaltimento degli oli usati prodotti dalle imbarcazioni.