Ambiente, ‘Mettici la Testa’: Amsa inaugura un’installazione interattiva e itinerante per informare i cittadini di Milano sul corretto utilizzo dei cestini stradali

10 Marzo 2025

Amsa, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani di Milano, ha lanciato la campagna “Mettici la Testa”, attraverso l’inaugurazione di un’installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti “dentro” al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali. In piazza XXV Aprile, infatti, alla presenza dell’Assessore al Verde e Ambiente Elena Grandi, della Presidente di Amsa Carlotta Ventura e dell’Amministratore Delegato di Amsa Marcello Milani, è stato svelato il maxi cestone che nelle prossime settimane farà tappa anche in piazza Leonardo da Vinci e piazza Cordusio per sensibilizzare sull’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti. Un enorme contenitore alto circa 7 metri diventa uno spazio di riflessione in cui le persone possono letteralmente “mettere la testa” e osservare il problema dei conferimenti errati da una nuova prospettiva: all’interno, infatti, un video proiettato dal punto di vista del fondo di un cestino Amsa mostrerà con un linguaggio ironico cosa può essere gettato al suo interno e cosa no.