Ambiente, Milani (Amsa): “A Milano presenti 13mila cestini su strade e 10mila nei parchi”

7 Marzo 2025

“La campagna “Mettici la testa” è mirata principalmente ai cestini, che noi chiamiamo cestoni stradali. A Milano ce ne sono circa 13mila per le strade e 10mila nei parchi. La densità di questi cestini è di 1,7 per abitante, la più alta d’Europa, solo Amsterdam si avvicina. Come dimensionamento e posizionamento ci siamo, abbiamo aumentato la frequenza di svuotamento rispetto al contratto precedente fino ad arrivare a una media di 2,2 svuotamenti al giorno”. Lo ha detto Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, nel corso della presentazione della campagna “Mettici la Testa” di Amsa, che ha preso il via a Milano con l’inaugurazione di un’installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti “dentro” al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali. In piazza XXV aprile un enorme contenitore alto circa 7 metri diventa, quindi, uno spazio di riflessione in cui le persone possono letteralmente “mettere la testa” e osservare il problema dei conferimenti errati.