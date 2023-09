Ambiente, Niboli (ASSIRAL): “Produzione alluminio da riciclo permette decarbonizzazione Paese”

Settembre 15, 2023

“Assiral contribuisce alla decarbonizzazione del Paese perché fornisce ai clienti dell’alluminio prodotto con il 95 per cento in meno di energia. Siamo convinti che la produzione di alluminio da riciclo aiuterà alla decarbonizzazione”. Lo ha detto il Past President di ASSIRAL, Roberta Niboli, a margine della conferenza stampa dal titolo ‘Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e normativi’, organizzata dalla Cial e tenutasi presso la sede della Stampa Estera a Roma.