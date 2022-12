Ambiente, Pipola (EY Italia): “Da progetto lanciato un anno fa da Peroni, risultati incoraggianti: diminuito il Co2”

Dicembre 15, 2022

“Abbiamo visto i primi risultati del progetto promosso un anno fa da Campus Peroni. Questi evidenziano risultati incoraggianti come quello della diminuzione di Co2. Siamo pronti ad ampliare questo progetto che, oggi, è solo un germoglio”. Così la Responsabile Sustainability Consulting di EY Italia, Irene Pipola, a margine dell’evento organizzato da Campus Peroni dal titolo “Connessioni di valore per la transizione ecologica dell’agroalimentare”, tenutosi a Roma presso il Coffee House in Piazza Santi Apostoli.