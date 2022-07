Luglio 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

“In Italia rigeneriamo il 98% dell’olio minerale. Noi crediamo che l’economia circolare, al di la di quella dell’olio, sia fondamentale nella battaglia per la lotta al cambiamento climatico. Non basta fare delle energie rinnovabili, bisogna anche smettere di saccheggiare il pianeta, prelevando nuovi materiali”. Queste le parole di Riccardo Piunti, presidente Conou, a margine del talk ‘Riflettori sull’ambiente’, tenutosi all’Isola Tiberina.